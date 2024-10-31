США наращивают арсенал B-21 Raider для ядерного сдерживания

Военно-воздушные силы США намерены до конца 2024 года заключить контракт с Northrop Grumman на поставку стратегических бомбардировщиков B-21 Raider, сообщает РИА Новости.

Поступление самолетов на вооружение запланировано на период с 2025 по 2027 годы. Стоимость разработки B-21 за прошедшие годы выросла, что связано с высокотехнологичными требованиями и применением стелс-технологий. Начало сборки первого образца состоялось в сентябре 2019 года, а широкая публика увидела его впервые 2 декабря 2022 года. Сейчас на разных стадиях производства находятся около десяти бомбардировщиков. Размах крыльев B-21 составляет 45 метров, максимальная скорость достигает 0.8 Маха, а бомбардировщик способен нести до девяти тонн вооружения, включая ядерное.

Разработанный по технологии «стелс», он практически не уязвим для радаров. Глава STRATCOM Энтони Коттон в феврале выразил обеспокоенность медленными темпами производства B-21, отметив, что ускорение выпуска крайне необходимо для национальной безопасности. Коттон подчеркнул, что США сталкиваются с ростом ядерной угрозы, особенно со стороны Ирана и Северной Кореи, развивающих свои программы оружия массового поражения. Сообщалось, что США начинают активные испытания нового стелс-бомбардировщика B-21 Raider. Ранее писалось о том, что Россия и Китай отправили истребители к Аляске в ответ на провокации США.