США затратили на военную разведку $29,8 млрд в 2024 году

Соединенные Штаты затратили на военную разведку $29,8 млрд в завершившемся 30 сентября 2024 финансовом году. Об этом сообщил Пентагон.

Как отмечается в кратком заявлении, "бюджет на реализацию военной разведывательной программы <...> составил $29,8 млрд". Минобороны подчеркнуло, что "никакой другой информации, касающейся деталей этой программы или ее финансирования, предоставлено не будет, поскольку они остаются засекреченными по соображениям национальной безопасности".

В прошлом году на военную разведку США потратили $27,9 млрд, в 2022 году - $24,1 млрд, а в 2021 году - $23,3 млрд.