Военный эксперт назвал сроки окончания боев за территории Курской области

Вооруженные силы России могут освободить Курскую область до конца года, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, ВСУ попытаются удерживать территории до конца президентских выборов в США, однако в этой затее нет никакого смысла.

Я думаю, что у нас есть возможность освободить Курскую область до конца года. До конца президентских выборов в США они еще будут пытаться что-то делать, хотя эта затея Киева не имеет никакого смысла. ВСУ от этого только больше потеряют. Жизнь заставит перебрасывать их остатки войск на другие направления. Но как только они начнут отходить, мы к ним зайдем. И Украина это понимает, поэтому сейчас идет эвакуация населения в Сумской области. Они попытаются там удержаться, посмотрим, получится или нет. Полагаю, что нет. Я думаю, что бои не будут стихать и зимой, надежда у ВСУ еще есть, — сказал Дандыкин.

На Украине заявили о развале фронта

Военный эксперт отметил, что уже половина территорий под Курском, куда вторглись ВСУ, освобождена. По его словам, ВС РФ осталось лишь уничтожить группировку на севере, которая прячется по лесополосам. С наступлением холодов скрываться украинским бойцам будет все труднее, считает эксперт.

Освобождение Курской области — для нас сейчас первоочередная задача. Для них же эта авантюра сыграла злую шутку на других направлениях. Мы прорываем последние линии обороны в Донбассе. Это значит, что осталось два центровых города — Покровск, еще Часов Яр. Также важная цель — Курахово. И думаю, что с этими задачами наша армия будет справляться. Тогда Украине нужно будет думать как быть. Самое главное еще в операции по освобождению Курской области — это сохранить жизни наших бойцов и мирных граждан, которые там остаются, которых ВСУ не угнали, — заключил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины в курском приграничье. На предоставленных Минобороны РФ кадрах в деталях видна разбитая техника противника.