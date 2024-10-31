Блинкен: В Курскую область переброшены 8 тысяч северокорейских солдат

Восемь из десяти тысяч военнослужащих КНДР, находящихся на территории России, переброшены в Курскую область. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил глава американской дипломатии Энтони Блинкен.

По его словам, что в ближайшие дни они будут задействованы в боевых действиях против ВСУ.

«Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских сил, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни», - рассказал Блинкен.

СМИ: Три генерала вместе с северокорейскими солдатами прибыли в Россию

Он утверждает, что в настоящее время солдаты КНДР обучаются применению артиллерии, дронов и действиям пехоты. Как считает Блинкен, в случае вступления их в бой они станут законными военными целями, пишет Аrgumenti.ru.

Ранее, отвечая на вопрос о присутствии военных из КНДР в России, президент РФ Владимир Путин назвал якобы подтверждающие это спутниковые снимки «серьезной вещью».

Последние новости и все самое важное о спецоперации на Украине читайте в теме «Свободной Прессы»