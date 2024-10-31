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Иран в течение нескольких дней нанесет удар по Израилю

Израильская разведка полагает, что Иран планирует в течение нескольких дней нанести массированный удар по Израилю с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Разведка: Иран в течение нескольких дней нанесет удар по Израилю
© globallookpress.com

Отмечается, что запланированная атака должна стать ответом на недавний удар со стороны Израиля. Согласно имеющимся данным, Иран планирует использовать большое число беспилотников и баллистических ракет. Точная дата атаки не называется, однако Израиль полагает, что ее попытаются совершить до 5 ноября — дня всеобщих выборов в США.

Источник также полагает, что атака с территории Ирака должна помочь Ирану избежать масштабного ответа со стороны Израиля. При этом в Белом доме пока не знают, действительно ли Иран планирует очередную атаку в ближайшее время.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для него главным вопросом является не заключение соглашения по прекращению огня, а безопасность его страны.