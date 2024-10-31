Разведка: Иран в течение нескольких дней нанесет удар по Израилю

Израильская разведка полагает, что Иран планирует в течение нескольких дней нанести массированный удар по Израилю с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Отмечается, что запланированная атака должна стать ответом на недавний удар со стороны Израиля. Согласно имеющимся данным, Иран планирует использовать большое число беспилотников и баллистических ракет. Точная дата атаки не называется, однако Израиль полагает, что ее попытаются совершить до 5 ноября — дня всеобщих выборов в США.

Источник также полагает, что атака с территории Ирака должна помочь Ирану избежать масштабного ответа со стороны Израиля. При этом в Белом доме пока не знают, действительно ли Иран планирует очередную атаку в ближайшее время.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для него главным вопросом является не заключение соглашения по прекращению огня, а безопасность его страны.