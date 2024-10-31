Пентагон ответил на вопрос об участии России в ракетной программе КНДР

США не видят участия России в развитии программы создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) КНДР. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Южной Кореей в формате «2+2» Пентагона Ллойд Остин.

«Отвечая на ваш вопрос конкретно: я не вижу никакого российского участия», — сообщил он, комментируя осуществленный Северной Кореей испытательный пуск МБР.

Остин также указал во время пресс-конференции, что США увеличат развертывание своих стратегических сил на Корейском полуострове.

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Ранее США, Япония и Южная Корея в совместном заявлении осудили запуск армией КНДР МБР в сторону Японского моря. Утверждается, что стороны назвали произошедший запуск «вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН».