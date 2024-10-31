Блинкен: 8 тыс. военных КНДР переброшены в Курскую область

Администрация Соединенных Штатов полагает, что 8 тыс. из 10 тыс. якобы находящихся на российской территории военнослужащих КНДР переброшены в Курскую область, но они пока не участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы работаем с европейскими партнерами для принятия ответных мер в связи с углублением отношений КНДР с Россией в области безопасности. По нашим оценкам, сейчас в России находятся около 10 тыс. северокорейских солдат, и, по последней информации, до 8 тыс. из них были переброшены в Курскую область. Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских сил, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни. Россия обучает военнослужащих КНДР применению артиллерии, беспилотников, основным боевым действиям пехоты, включая расчистку окопов, что свидетельствует о том, что она намерена использовать эти войска в операциях на передовой. Если эти войска примут участие в боевых действиях или операциях по поддержке боевых действий против Украины, они станут законными военными целями", - утверждал шеф американской дипломатии, выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Республики Корея, состоявшихся в Вашингтоне.

Комментируя на днях опубликованные Сеулом "спутниковые снимки", которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР, российский президент Владимир Путин назвал такие фотографии "серьезной вещью". Однако при этом он отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 октября, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она отметила, что тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой, беспокоиться вообще не о чем.

Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким ранее назвал утверждения США о нахождении военных Корейской народной армии в России грязными маневрами с целью замаскировать свои преступления, спровоцировать затягивание украинского кризиса.