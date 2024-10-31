В Южной Корее ответили на вопрос об отправке солдат на Украину

Южная Корея не рассматривает вопрос об отправке корейских солдат на Украину. Об этом в интервью изданию «Кенхян синмун» глава Министерства национальной обороны Республики Корея Ким Ен Хен.

По его словам, отправка группы наблюдателей на Украину предназначена исключительно для сбора информации и разведданных, «а не для участия в боях». Он также отметил, что это является «естественным военным долгом» в ответ на действия КНДР.

«Подготовка к любой чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в будущем, является неотъемлемой задачей наших вооруженных сил. Я ясно дал понять, что мы вообще не рассматриваем возможность отправки военных на Украину», — ответил министр на соответствующий вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передаст Южной Корее детальный запрос об оружии.