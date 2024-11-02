Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для портала infoBRICS отметил, что украинцы не верят в победу над Россией и активно переходят на её сторону.

По его словам, Киеву не удаётся убедить население в том, что Украина стоит того, чтобы рисковать ради неё жизнью.

«Даже местные политики на Украине признают тяжёлое положение вооружённых сил страны на фоне разрушительного морального и психологического кризиса, который заставил многих солдат просто покинуть свои ряды», — сказал Лейрос.

Ранее экс-заместитель секретаря СНБО Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил о массовых дезертирствах в армии.

Также депутат Верховной рады Анна Скороход отметила, что около 100 тыс. украинских военных дезертировали из армии.