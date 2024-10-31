По ключевой транспортной артерии в Одесской области нанесен удар

По железнодорожному мосту в Одесской области в ночь на 31 октября нанесен ракетный удар. Мост проходит через поселок Затока и является ключевой транспортной артерией ВСУ на этом участке фронта. Об этом сообщили в силовых структурах на условиях анонимности.

«Ночью нанесен ракетный удар по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области. Он выступал одной из ключевых транспортных артерий в интересах ВСУ на южном участке фронта», — сказал источник.

Его слова передает ТАСС.