Силы ПВО сбили три беспилотника над Курской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.

© Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

«Три украинских БПЛА сбито в Железногорском районе нашими бойцами», — отметил губернатор

Он предупредил местных жителей, чтобы они не подходили к окнам во время работы ПВО.

В четверг, 31 октября, ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ через госграницу в Курской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.