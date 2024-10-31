Скопление техники и военных ВСУ наблюдается в Шосткинском районе Сумской области Украины, которая граничит с Россией, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале «Лохматый Z». По словам местных жителей, украинские силы замечают в направлении поселка городского типа Воронеж.

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Личный состав привозят после наступления комендантского часа в темное время суток. Размещают по складским помещениям, фермам, по зданиям у ЖД станции «Терещенская». Не брезгуют заселяться в детские сады, — написал Лебедев.

Подпольщик предположил, что ВСУ могут попытаться прорваться в Брянскую область. По его словам, колонные ВСУ и военных чаще стали видеть в соседнем городе Глухов.

Ранее офицер ВСУ и бывший генеральный прокурор Украины Юрия Луценко заявил, что обстановка на передовой приближается к развалу фронта. При этом Киев, по его словам, не в состоянии ничего с этим сделать. Он также выразил обеспокоенность тем, что Украина ежедневно теряет населенные пункты.

До этого стало известно, то ВС РФ продвинулись более чем на километр на Ореховском направлении в Запорожской области. Ширина наступления составила не менее восьми километров.