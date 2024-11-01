Выплаты участникам СВО вдвое увеличили в Чувашии

В Чувашии изменились условия выплат за заключение контракта с Минобороны РФ для участия в спецоперации — сумма была увеличена вдвое. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил глава региона Олег Николаев.

Ранее размер выплаты составлял 500 тысяч рублей, однако после подписания нового указа сумма будет равняться одному миллиону рублей. Как отметил Николаев, эта сумма может вырасти за счет дополнительных выплат от Министерства обороны.

— С учетом выплаты от Минобороны страны и помощи предприятий республики каждый подписавший контракт получит 1 миллион 500 тысяч рублей. <...> Все меры поддержки семей военнослужащих сохраняются, — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Накануне в Оренбургской области выплаты за подписание контракта с Министерством обороны РФ повысили в 2,5 раза. Теперь граждане, решившие участвовать в спецоперации и подписавшие документы, также смогут получить один миллион рублей. Ранее сумма выплаты составляла 400 тысяч рублей.

26 октября президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок расчета пенсий для военнослужащих и сотрудников силовых структур.