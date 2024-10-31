Рогов резко высказался о послании для жителей Бердянска на дроне ВСУ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов счел показательным послание на одном из украинских беспилотников, который атаковал Бердянск. Газета.Ru

Он добавил, что для Киева важны только территории, а не живущие на них люди. Также он упрекнул Зеленского в лицемерии по отношению к жителям в зоне боевых действий. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что украинские боевики оставили послание для жителей Бердянска на беспилотниках, которые атаковали город утром 31 октября. На одном из дронов можно увидеть надпись «Бердянск — это или Украина, или руины». RT на русском