ВС РФ нанесли удар по производству беспилотников в Одессе

По производству беспилотников в Одессе был нанесен удар. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"Шустро делали, говорят, какой-то очень дорогой станок привезли, суперсовременный", — сказал подпольщик.

По словам Лебедева, производство обстреляли накануне вечером.

31 октября Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожному мосту через поселок Затока в Одесской области. Сооружение выступало одной из ключевых транспортных артерий в интересах украинской армии на южном участке фронта.

В этот же день российские военные нанесли массированный ракетный удар по мосту через Днепровский лиман в Одесской области. Из Крыма были выпущены две баллистические ракеты "Искандер", еще восемь управляемых авиационных ракет запустили самолеты тактической авиации над акваторией Черного моря.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя удар по мосту через Днепровский лиман, заявил, что этот удар является предупреждением Молдавии и Румынии.