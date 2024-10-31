На Украине заявили о развале фронта

Страна каждый день теряет один населенный пункт за другим, киевские власти ничего не способны противопоставить этому, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом пишет «Прайм».

Накануне генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко сообщил, что фронт фактически обрушился под натиском российской армии. По его мнению, это произошло из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.

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«Все мы живем под давлением ежедневных сообщений о том, что россияне заняли еще один, еще один и еще один населенный пункт. Все мы видим, что власть на это не реагирует никак», — подчеркнул Луценко.

Юрист заметил, что телеканалы Украины говорят о чем угодно, но не о том, как обстоят дела в действительности.

Экс-генпрокурор резюмировал, что ситуация перерастает из критической в то, что генерал Марченко назвал «развалом фронта».