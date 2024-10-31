Президент Украины Владимир Зеленский запретил военнослужащим ВСУ говорить об отступлении, сообщила киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X. Она отметила, что узнала об этом от самих бойцов. По ее словам, те в шутку предполагают, что впредь им придется говорить, что они наступают на Киев.

Сегодня разговаривала с украинскими солдатами на передовой. Зеленский запрещает им говорить: «Мы отступаем». Они смеются: «Теперь нам придется говорить, что мы наступаем на Киев?» Фронт рушится, — написала она.

Ранее Зеленский на встрече с представителями западных СМИ сообщил, что подразделения ВСУ отступают на фронте из-за острой нехватки личного состава. По словам украинского лидера, порой разница в соотношении сил составляет один к восьми в пользу российских войск.

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Зеленский в ходе интервью также заявил, что порядка трех тысяч северокорейских военных вместе с командирами и генералами уже находятся на территории России и готовятся к участию в боевых действиях против Украины. Он признал, что некоторые союзники Киева относятся к этим данным со скептицизмом. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что более 100 тысяч украинских военнослужащих дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть. За какой период времени было выявлено такое количество случаев, она не уточнила.