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Бойцы ВСУ раскрыли тайный приказ Зеленского

Журналистка из Украины Диана Панченко заявила, что Владимир Зеленский запретил военнослужащим ВСУ говорить об отступлении. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сообщение Панченко в социальных сетях.

Согласно сообщению журналистки, она пришла к такому выводу после разговора с украинскими военнослужащими. При этом Панченко добавила, что в рядах ВСУ насмехаются над такой инициативой. По ее словам, украинские солдаты шутят, что им придется называть отступление «наступлением на Киев».

«Сегодня разговаривала с украинскими солдатами на передовой. Зеленский запрещает им говорить: "Мы отступаем"», — заявила Панченко.

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Ранее Панченко заявила, что украинские женщины поднялись для борьбы с Зеленским.

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