Украинская армия начала массово применять дроны-камикадзе Switchblade 600 с дальностью более 40 километров. Об этом рассказали «Известиям» российские военнослужащие-зенитчики комплекса «Тор-М2». Российская газета

Отмечается, что ВСУ стали активно применять новую модификацию данного беспилотного летательного аппарата на Донецком направлении. «За короткий период с ними столкнулись достаточно массово», — говорится в публикации. Газета.Ru

Дрон-камикадзе Switchblade 600 несет бронебойную боевую часть весом 15 килограммов. Аппарат развивает скорость до 185 километров в час, а длительность полета составляет 40 минут. Lenta.ru