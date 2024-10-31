В Ливане при израильской атаке погибли четыре санитара

Самолеты израильских ВВС нанесли во второй половине дня удары по двум каретам скорой помощи исламской медицинской службы "Хезболлах" в районе города Набатия на юге Ливана. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в результате погибли четыре местных санитара.

© EPA/TACC

Сведения о жертвах поступили из поселков Дердагия и Салаа, где были уничтожены медицинские автомобили. Ранее один медработник погиб при ударе по машине скорой помощи в Дейр-Захране под Сайдой. Всего за сутки в южных районах были убиты пять санитаров.

Центр по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана распространил в четверг данные о том, что с начала военной эскалации в октябре 2023 года жертвами израильских нападений стали 178 сотрудников медицинской службы, еще 279 получили ранения. Уничтожено в общей сложности 246 автомобилей скорой помощи, разрушены полностью 13 больниц и клиник, 36 нанесен материальный урон.

Общее число погибших с октября 2023 года мирных граждан при израильских авиаударах и артиллерийских обстрелах составило 2 822, раненых - 12 937.