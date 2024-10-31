СМИ: Три генерала вместе с северокорейскими солдатами прибыли в Россию

В Россию вместе с северокорейскими солдатами прибыли три генерала. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил Reuters.

По данным издания, в Россию приехал приближенный Ким Чен Ына, глава спецназа Ким Ен Бок, заместитель начальника Генштаба и начальник разведывательного бюро.

Министерство обороны России не прокомментировало сообщения о переброске северокорейских военных, передает издание.

Стало известно, что Главное управление разведки Украины записало видеообращение на корейском языке для военных из Северной Кореи, которые якобы готовятся к участию в СВО. При этом диктор закадровым голосом рассказывает об условиях содержания, среди которых трехразовое питание, теплые помещения и кровати.

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28 октября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Северная Корея направила в РФ своих бойцов для участия в боевых действиях против Украины. НАТО призвало Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, которое, по его мнению, угрожает безопасности Тихоокеанского и Евроатлантического регионов.

По мнению зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, спекуляции о северокорейских войсках в зоне СВО создаются специально, чтобы втянуть в конфликт НАТО. Политик отметил, что на украинской стороне воюют наемники из 50 стран.