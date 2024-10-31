Норвегия выделит Киеву более $118 млн на закупку вооружений и запчастей для F-16

Норвегия выделит Украине более $118 млн на закупку вооружений и запасных частей для самолётов F-16.

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Об этом сообщает норвежское Министерство обороны.

«Норвегия увеличит поддержку украинских ВВС дополнительным взносом в размере до 1,3 млрд норвежских крон ($118,3 млн), который среди прочего пойдёт на финансирование закупки вооружения и запасных частей для самолётов F-16», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что Швеция планирует выделить €63 млн на военную помощь Украине.