Ситуация в Курской области ночью 1 ноября: последние новости, освобождение

Российская армия продолжает отражать атаку Вооруженных сил Украины на курское приграничье. Какова ситуация в Курской области утром 2 ноября? Последние новости.

Какова ситуация в Курской области утром 2 ноября

Экипажи российских самолетов Су-25 нанесли удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот, передает РИА Новости.

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«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области», — отметили в МО.

После применения авиационных средств поражения экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Было подтверждено уничтожение замаскированной техники и живой силы противника.

Эвакуированная из Курской области женщина рассказала, что Вооруженные силы Украины засыпали село Большой Солдатский противопехотными минами «Лепесток», передает РИА Новости. Об этом она сообщила на допросе военным следователям. Очевидица привлечена к делу в качестве свидетеля.

Женщина рассказала, что созванивалась со знакомой из Большого Солдатского, в котором она сама ранее проживала. Она узнала, что в селе перебои с газом и светом. В дом ее родственницы попала украинская ракеты. Женщину с детьми под обстрелом эвакуировали волонтеры.

Какая обстановка была в регионе ночью

Средства противовоздушной обороны 1 ноября уничтожили 87 украинских дронов над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили в Курской области.

Большая часть атак была отражена ночью, следует из заявления. В частности, три дрона сбили над Белгородской областью, 20 — над Брянской, 36 — над Курской и еще 12 — над Республикой Крым.

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область возросло до 352, передает пресс-служба правительства региона. По информации властей, 21 человек на данный момент проходит лечение в стационарах.

«С 6 августа за медицинской помощью обратились 352 человека, из них 11 детей», — следует из заявления.

Среди обратившихся за помощью граждан числятся 11 детей. В 96 пунктах временного размещения, развернутых в регионе, проживают 7379 человек.

Подразделения Вооруженных сил Украины постепенно утрачивают позиции в приграничье Курской области, сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что российская армия усиливает давление на украинские войска в регионе.

Издание приводит слова польского эксперта Конрада Музыки, который отметил, что сохранение присутствия в Курской области является для Киева политическим вопросом, поэтому он, вероятно, будет вынужден направить туда больше сил. Однако ВСУ сейчас испытывают серьезные трудности с личным составом, указал аналитик.