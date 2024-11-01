Полковник Матвийчук рассказал о положении ВСУ в Курской области

Вооруженные силы России продолжают оказывать сопротивление противнику в курском приграничье. Какова ситуация в Курской области ночью 1 ноября?

Какова ситуация в Курской области ночью 1 ноября

Вооруженные силы России могут освободить Курскую область до конца года, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, ВСУ попытаются удерживать территории до конца президентских выборов в США, однако в этой затее нет никакого смысла.

«Я думаю, что у нас есть возможность освободить Курскую область до конца года. До конца президентских выборов в США они еще будут пытаться что-то делать, хотя эта затея Киева не имеет никакого смысла. ВСУ от этого только больше потеряют. Жизнь заставит перебрасывать их остатки войск на другие направления. Но как только они начнут отходить, мы к ним зайдем. И Украина это понимает, поэтому сейчас идет эвакуация населения в Сумской области. Они попытаются там удержаться, посмотрим, получится или нет. Полагаю, что нет. Я думаю, что бои не будут стихать и зимой, надежда у ВСУ еще есть», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что уже половина территорий под Курском, куда вторглись ВСУ, освобождена. По его словам, ВС РФ осталось лишь уничтожить группировку на севере, которая прячется по лесополосам. С наступлением холодов скрываться украинским бойцам будет все труднее, считает эксперт.

«Освобождение Курской области — для нас сейчас первоочередная задача. Для них же эта авантюра сыграла злую шутку на других направлениях. Мы прорываем последние линии обороны в Донбассе. Это значит, что осталось два центровых города — Покровск, еще Часов Яр. Также важная цель — Курахово. И думаю, что с этими задачами наша армия будет справляться. Тогда Украине нужно будет думать, как быть. Самое главное еще в операции по освобождению Курской области — это сохранить жизни наших бойцов и мирных граждан, которые там остаются, которых ВСУ не угнали», — заключил Дандыкин.

Жители, вынужденно покинувшие свои дома в приграничных районах Курской области, которые подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, рассказывают о многочисленных преступлениях украинских военных, в том числе о мародерстве, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов по итогам встречи с гражданами в одном из пунктов временного размещения.

«Встретился с эвакуированными с освобожденных от противника территорий. Во время беседы услышал немало тяжелых историй. Украинские военные и наемники вели себя бесчеловечно по отношению к мирным жителям, оставшимся в занятых населенных пунктах. Также есть многочисленные свидетельства мародерства врагов; доходило до того, что они забирали даже детские велосипеды и кухонные принадлежности», — написал в своем Telegram-канале глава региона.

Смирнов также сообщил, что обсудил с людьми меры поддержки, направленные на помощь тем, кто оставил свое имущество в приграничье.

«В регионе работают пункты временного размещения, оказывается материальная помощь на приобретение предметов первой необходимости. Поступали вопросы о сроках выдачи сертификатов на жилье. Понимаю переживания людей. Сейчас мы формируем списки пострадавших домовладений, направлен запрос для выделения средств из федерального бюджета», — заявил он.

Какая ситуация была в Курской области накануне

Бойцы Росгвардии поразили четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины и свыше 100 бойцов противника на территории Курской области, сообщила пресс-служба ведомства. Сведения о дислокации подразделений ВСУ были получены посредством разведки. Наступление производилось совместно с артиллеристами. Огневая группа поразила позиции противника с применением танков Т-72Б3М, FPV-дронов и минометов 2Б11.

«В результате атаки уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, четыре опорных пункта, три огневые позиции и три станции РЭБ. Кроме того, спецназом Росгвардии подавлен БПЛА „Лелека“ и захвачен крупнокалиберный пулемет Browning M2», — сказано в публикации.

Военнослужащие Вооруженных сил России группировки войск «Север» пресекли прорыв государственной границы в Курской области украинскими бойцами в районе населенного пункта Новый Путь, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. В ходе неудачной попытки ВСУ потеряли порядка 10 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, бойцы ВС РФ отразили четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Новоивановка и Плехово. По данным ведомства, в результате украинские войска потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля.