Полковник Матвийчук рассказал о положении ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в практически безвыходной ситуации в Курской области, отметил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что у военных сегодня практически не осталось возможностей ни к отступлению, ни к пополнению резервов.

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«Материально-технические средства противника, людские ресурсы в Курской области у ВСУ исчерпаны, — сказал военный. — Противник периодически бросает резервы в бой, пытается контратаковать, но возобновить наступление не может из-за несоразмерности сил», — сказал полковник.

По его словам, Россия контролирует все приграничье, а также Черниговскую и Сумскую области: в случае сосредоточения там сил и средств ВСУ, происходит их быстрое уничтожение.

«Вроде как [президент Украины Владимир] Зеленский дал им возможность отступить в случае многократного превосходства сил, но мы сейчас находимся в настолько плотном соприкосновении, что сделать это практически невозможно. Выход из боя — это всегда самый сложный момент, там самые большие потери. Так что возможности убежать нет: кто-то пытается, но попадает под огонь», — объяснил Матвийчук.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что солдаты ВСУ заблокированы в Курской области на площади примерно 6 на 15 километров. По его словам, вокруг украинских войск создано надежное кольцо, которое продолжает сжиматься.