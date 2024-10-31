Российские войска в октябре 2024 года добились самых крупных территориальных приобретений с лета 2022 года, поскольку украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением. Об этом заявила американская газета The New York Times.

За последний месяц российские войска заняли более 160 кв. миль (257 кв. км) земли в Донбассе, что позволило им взять под контроль стратегические города Угледар и Селидово, которые были опорой украинской обороны в этом районе.

По словам экспертов, эти успехи помогут российской армии обезопасить свои фланги перед началом наступления на Покровск, который является ключевым логистическим центром ВСУ на Донбассе.

Российская армия освободила населенный пункт Ясная Поляна в Донбассе

Половина территориальных завоеваний России на Украине в 2024 году была достигнута только за последние три месяца, заявил военный эксперт из финской Black Bird Group Паси Паройнен. По его словам, ситуация на юго-востоке Донбасса для украинских военных стремительно ухудшается.

Паройнен сравнил непрекращающиеся атаки ВС РФ на украинские позиции с «постоянной игрой в «бей крота», в которой новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться. Это позволяет российским военным быстро продвигаться вперед всякий раз, когда они находят слабое место, подчеркнул эксперт.

31 октября Минобороны показало кадры водружения российского флага над Кругляковкой.