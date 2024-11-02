СМИ: ВС РФ продвигаются вглубь Украины с ранее не наблюдавшимися темпами

Вооруженные силы РФ передвигаются по территории Украины с ранее не наблюдавшимися темпами. Об этом сообщил изданию Newsweek военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

"Это тревожное развитие событий для Украины", - сказал он. По словам Кастехельми, украинские военные не смогут подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта "без больших потерь в живой силе".

Эксперт считает, что успехи в Селидово российская армия использует для подготовки наступления на Покровск. 1 ноября Минобороны сообщило, что ВС РФ в период с 26 октября по 1 ноября взяли под контроль 12 населенных пунктов в Донецкой народной республике и Харьковской области. 31 октября газета The New York Times писала, что российские войска в октябре 2024 года добились самых крупных территориальных приобретений с лета 2022 года, поскольку украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением.

За последний месяц ВС РФ заняли более 257 кв. км земли в Донбассе, что позволило им взять под контроль стратегические города Угледар и Селидово, которые были опорой украинской обороны в этом районе, отмечается в статье.