Ганчев заявил, что оборона ВСУ сыпется на всех участках
Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сыпется на всех участках фронта, так как все тяжелее брать резервы для сдерживания ВС РФ. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
"Определенные победы, если говорить о купянском направлении, обусловлены тем, что сыпется оборона на всех участках, врагу все тяжелее резервы подтягивать. Брать их неоткуда. Мы видим, как проходит принудительная мобилизация Харьковщины, да и других областей - это связано с тем, что резервы брать неоткуда", - сказал Ганчев.
Он добавил, что пока рано говорить о полном истощении ВСУ - у противника все еще остаются силы и средства, все еще направляются боевики и западные наемники в Харьковскую область, в том числе с бронетехникой, несмотря на открытие фронта в Курской области.