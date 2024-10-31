Украинские боевики оставили послание для жителей Бердянска на беспилотниках

Украинские боевики отставили послание для жителей Бердянска на беспилотниках, которые атаковали город утром 31 октября. RT на русском

«Бердянск — это Украина, или руины», — написано на обломках беспилотного летательного аппарата. Lenta.ru

По словам Балицкого, сейчас в городе продолжается разбор завалов. Сотрудники Следственного комитета устанавливают доказательства причастности Киева к атакам по мирным жителям. По словам губернатора, надпись на беспилотнике является более чем очевидным доказательством того, что цель Украины — превратить мирные города в руины. Он пообещал преступникам наказание. Газета.Ru