Российское руководство не ставит сроков окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил заместитель председателя Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин. Газета.Ru

«Мы не строим иллюзий в отношении того, что ослабевают поставки западных вооружений, техники и так далее, потому что сегодня под видом наемников практически присутствуют регулярные подразделения армий Запада, стран блока НАТО. Второе: поставки вооружения, техники, боеприпасов продолжаются и достаточно активно. Мы не ставим сроки окончания специальной военной операции, сегодня, завтра, через год, через два. Специальная военная операция окончится тогда, когда мы победим», — сказал депутат. Lenta.ru

Ранее американская газета The Washington Post (WP) написала о том, что «к следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего». News.ru