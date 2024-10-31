Российские войска не допустили прорыва ВСУ госграницы в Курской области

Группировка войск "Север" за прошедшие сутки предотвратила попытку прорыва государственной границы России в районе Нового Пути в Курской области, отразила четыре контратаки и продолжила наступление. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Новоивановка и Плехово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. Кроме того, предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что российские авиация, артиллерия и ракетные войска продолжили наносить поражения скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области, а также их резервам и районам сосредоточения в Сумской области.