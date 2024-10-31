Россия ударила по одному из ключевых мостов в Одесской области. ВСУ перехватили две ракеты из десяти

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный ракетный удар по мосту через Днепровский лиман, который является одним из наиболее ключевых для снабжения украинской армии в Одесской области. Об этом заявили представители Воздушных сил Украины.

Согласно их докладу, российские войска выпустили две баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23» со стороны Крымского полуострова, а также восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 над акваторией Черного моря. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) проинформировали, что системы ПВО сумели перехватить лишь две авиационные ракеты.

Подъемный железнодорожно-автомобильный мост в Затоке Одесской области является критически важным объектом для ВСУ. Через него запад региона соединяется с основной территорией Украины, позволяя обойтись без пересечения Молдавии.

Удар ВС России по мосту серьезно дестабилизирует логистику ВСУ

Массированная ракетная атака российский войск на мост в Затоке дестабилизирует логистику армии Украины. Об этом заявили авторы Telegram-канала «Донбасский партизан».

Подчеркивается, что мост использовался ВСУ в качестве логистического коридора, по которому ежедневно проходила переброска иностранного вооружения и военного оборудования для распределения в логистические пункты ВСУ под Одессой. Помимо этого, мост в Затоке является единственный путем доставки оружия из Румынии, если не считать морские пути.

Российская атака частично вывела объект из строя — один из авиационных снарядов повредил трансформатор и линии электропередачи. Также еще одна ракета повредила железнодорожное полотно. Одна из двух баллистических ракет ударила по дороге на въезде к мосту, оставив глубокую воронку.

В Затоке зафиксировали мощную детонацию и пожар

В населенном пункте Затока Одесской области произошла мощная детонация, повлекшая за собой пожар. Информацию об этом подтвердил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, причиной произошедшего стала мощная ракетная атака ВС России, проведенная 26 октября.

Подпольщик отметил, что украинские каналы связи до сих пор никак не прокомментировали нанесенный инфраструктуре ущерб. Он подчеркнул, что последствия удара ВС России коснулись железнодорожного моста, по которому ВСУ получали снабжение военной помощью от Румынии.

В последние несколько дней в Одесской области регулярно слышны звуки взрывов. В ВСУ сообщают о прилетах ВС России со стороны Черного моря, а назначенный Киевом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер практически каждый день публикует предупреждения для местных жителей с призывом оставаться в укрытиях.