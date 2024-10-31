Владимир Зеленский заявил, что Польша использует отговорки, чтобы не передавать Украине истребители МиГ-29. Видеозапись выступления Зеленского была опубликована в его аккаунтах в социальных сетях.

В четверг, 31 октября, Зеленский встретился с руководителями общин и районов Закарпатской области. Он рассказал, что Украина «очень хотела» получить польские МиГ-29, но Варшава отказалась их передать, так как у нее самой было недостаточно самолетов.

«Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию - как у наших балтийских друзей. <…> И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да», - рассказал Зеленский.

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В конце лета польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал заявление Зеленского о потребности Украины в польских самолетах МиГ. Министр подчеркнул, что страна уже передала Украине все вооружение, которое могла. Решение о дальнейшей передаче истребителей может быть принято только после получения Польшей новых самолетов F-35, подчеркивал Косиняк-Камыш.