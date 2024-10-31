Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в срочном порядке посетил подконтрольную украинским властям часть Запорожской области. Об этом рассказал председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. RT на русском

«Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику на фоне колоссальных потерь бандеровцев и тактических успехов в поступательном продвижении вперед русской армии», — заявил он. Газета.Ru

При этом, по его словам, приезд Сырского пытались обставить как плановый и рабочий. Российская газета