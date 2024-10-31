Силы ПВО РФ за сутки сбили 95 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 95 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также уточнили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.