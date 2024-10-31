В Японии озвучили характеристики запущенной КНДР баллистической ракеты

Дальность полета межконтинентальной баллистической ракеты, запушенной сегодня Северной Кореей, может превышать 15 тысяч километров. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, пишет РИА Новости.

Сегодня Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную, в направлении Японского моря. Минобороны КНДР назвало запуск «очень важным» испытанием, показавшим «последние достижения в области стратегических ракетных возможностей».

В Японии отметили, что эти испытания «усилили напряженность в международном сообществе».

«На основании полученной информации, такой как дальность и высота полета, предполагается, что дальность межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной Северной Кореей, может достигать более 15 000 километров в зависимости от веса боеголовки», - пояснил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.

По его словам, Япония в тесном взаимодействии с различными странами, в том числе США и Южной Кореей, намерена «продолжать прилагать усилия по сбору и анализу соответствующей информации» о ракетной программе КНДР и считает пуски ракет «категорически неприемлемыми».

Напомним, что ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что Вашингтон готов защищать Южную Корею всеми видами имеющихся вооружений, включая ядерное.