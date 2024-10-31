Российская армия освободила населенный пункт Ясная Поляна в Донбассе, сообщили в Минобороны России. RT на русском

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении ведомства. ТАСС

Российские военнослужащие также нанесли поражения формированиям 58-й мотопехотной и 152-й егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное. Кроме того, отражена контратака 37-й бригады морской пехоты. Lenta.ru