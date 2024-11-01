Российские военные взяли под контроль Леонидовку

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Леонидовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в ходе брифинга в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что также удалось освободить населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна.

В Минобороны России отметили, что было нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде морской пехоты, двум бригадам теробороны и бригаде нацгвардии.

До этого выяснилось, что за неделю российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.

Еще раньше сообщалось о продвижении Вооруженных сил России на шести участках фронта, в том числе в районе Новоукраинки и Богоявленки севернее Угледара. Также российские военнослужащие улучшили положение возле Константиновки и Победы на кураховском направлении.