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Лукашенко заявил о необходимости механизма контроля за смертоносным оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработки механизма контроля за новыми видами смертоносного оружия.

Лукашенко заявил о необходимости механизма контроля за смертоносным оружием
© ТАСС

"Следует разработать новый договорно-правовой механизм по созданию прозрачного, понятного всем режима контроля за новыми смертоносными технологиями, способными уничтожить все человечество и без ядерного оружия. Лазеры, гиперзвук, квантовые электромагнитные системы, иные передовые разработки с не до конца изученными свойствами", - заявил он на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

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Александр Лукашенко
Минск