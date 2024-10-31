Лукашенко заявил о необходимости механизма контроля за смертоносным оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработки механизма контроля за новыми видами смертоносного оружия.

"Следует разработать новый договорно-правовой механизм по созданию прозрачного, понятного всем режима контроля за новыми смертоносными технологиями, способными уничтожить все человечество и без ядерного оружия. Лазеры, гиперзвук, квантовые электромагнитные системы, иные передовые разработки с не до конца изученными свойствами", - заявил он на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.