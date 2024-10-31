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Песков: Договор РФ и КНДР не должен никого ни пугать, ни заботить

Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, это не должно никого ни пугать, ни заботить. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков: Договор РФ и КНДР не должен никого ни пугать, ни заботить
© Администрация президента РФ
— Мы остаемся приверженными тому договору, который мы подписали. Мы остаемся приверженными нашим интересам развивать отношения с нашим соседом во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить. Это суверенное право и КНДР, и России — развивать отношения, будучи соседними государствами, — ответил Песков на вопрос, помогает ли Россия КНДР ракетными технологиями, его цитирует ТАСС.

28 октября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Северная Корея направила в РФ своих бойцов для участия в боевых действиях против Украины. НАТО призвало Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, которое, по его мнению, угрожает безопасности Тихоокеанского и Евроатлантического регионов.

По мнению зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, спекуляции о северокорейских войсках на СВО создаются специально, чтобы втянуть в конфликт НАТО. Политик отметил, что на украинской стороне воюют наемники из 50 стран.

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