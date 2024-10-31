В США назвали победителя боя между F-35 и Су-57

В гипотетическом противостоянии в воздухе американский истребитель пятого поколения F-35 одержит победу над российским Су-57. Об этом заявил обозреватель американского издания The National Interest (NI) Питер Сучиу.

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Он подчеркивает, что в настоящее время вероятность столкновения между американскими и российскими истребителями крайне мала, и само такое событие могло бы привести к началу третьей мировой войны. Однако нельзя исключать возможность конфликта между F-35 и Су-57, если Иран решит приобрести российский самолет. В таком случае, по мнению автора, Су-57 может встретиться с израильскими F-35.

Сучиу считает, что у Ирана недостаточно опытных пилотов, поэтому в схватке между F-35 и Су-57 преимущество будет на стороне американского истребителя.

— Мы не можем сразу отрицать, что у Тегерана, вероятно, есть несколько хороших пилотов, но у них нет опыта управления истребителями пятого поколения, тогда как у Израиля и США он есть, — приводят его слова в материале.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при атаке на Иран задействовала более сотни самолетов, включая истребитель F-35. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.