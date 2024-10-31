Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе, возглавляющим Европейское командование ВС США, генералом Кристофером Каволи. Российская газета

«Провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте <…> Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои», - написал Сырский в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Обращая внимание на обстановку на фронте, Сырский попросил Каволи усилить военно-техническую поддержку украинской армии. Главком ВСУ также отметил превосходство российской армии в техническом оснащении и личном составе. ТАСС

«Во время разговора также обменялись мнениями относительно безотлагательного и жесткого реагирования международного сообщества на привлечение северо-корейского военного контингента к боевым действиям на стороне Москвы», — добавил главком ВСУ. Газета.Ru