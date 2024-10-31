ВСУ атаковали порт Бердянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников-камикадзе атаковали порт Бердянска в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация города.

«Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе», - говорится в сообщении.

В администрации муниципалитета отметили, что сработала система противовоздушной обороны и призвали местных жителей доверять только официальным источникам информации, так как «противник попытается в социальных сетях внести панику».

Власти города Бердянска также призвали жителей остаться дома и воздержаться от поездок на машине «в связи с непрекращающимися попытками киевских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфроструктуры».

«Школы, детсады и другие общественные учреждения сегодня работать не будут. Дежурные и оперативные службы работают, информация будет доводиться своевременно! Берегите себя и своих близких!» - подчеркнули в мэрии.

В Саратовской области объявили опасность атаки со стороны Украины

Ранее в Бердянске был взорван автомобиль бывшего судьи. Как заявлял сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, за случившимся стояла военная разведка Украины. Потерпевший выжил и его здоровью ничего не угрожает.