Сирены воздушной тревоги раздались в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Также предупреждение об угрозе атаки с воздуха действует в Сумской и Харьковской областях. До этого украинский телеканал "Общественное" сообщал, что ряд населенных пунктов Сумской области, в том числе региональный центр, обесточены после серии взрывов.

На тот момент в регионе уже более трех часов звучала воздушная тревога. Воздушная тревога в Одесской области Украины была объявлена в 22.04 по московскому времени. Вскоре после этого в регионе прогремел взрыв. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.