Штурмовики РФ собрали арсенал трофейного оружия НАТО

Российские штурмовики предпочитают использовать российское оружие, несмотря на имеющийся арсенал трофейного вооружения НАТО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Ни одна штурмовая операция не обходится без богатого урожая трофеев. Штурмовики уже собрали богатый арсенал натовского вооружения, но используют его по предназначению только в случае крайней необходимости", - говорится в сообщении.

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"В основном мы используем свое. Больше доверяем и больше про него знаем. Не используем трофейное, потому что всякое бывает, они любители, например, просверлить дырочку. Если выстрелить из такого, то больше себя покалечишь", - добавил стрелок с позывным Скрипач.

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