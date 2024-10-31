Су-34 поразил опорный пункт и живую силу ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - сообщили там. В министерстве отметили, что удар наносился бомбами с УМПК.

Подбитый российский Су-34 ликвидировал бомбами цель и вернулся на аэродром

Как добавили в Минобороны, экипаж получил от разведки подтверждение об уничтожении опорного пункта ВСУ, после чего благополучно вернулся на аэродром вылета.