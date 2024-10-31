Посол Ирана назвал условие решения ядерного вопроса

Ядерный вопрос Ирана может быть решен, если крупные державы не будут предъявлять завышенных требований, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.

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«Если в вопросе атома крупные державы не будут предъявлять завышенных требований, и их подход не будет незаконным, то наш ядерный вопрос не сложен и может быть решен», — рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что Тегеран соблюдает все правила, а ядерные программы находятся под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна не собирается создавать ядерное оружие или менять каким-либо образом военную доктрину после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).