В Вооруженные силы Украины из-за глобальной нехватки личного состава насильно мобилизуют, в том числе ВИЧ-инфицированных граждан страны и имеющих тяжелые психиатрические заболевания украинцев. Об этом РИА Новости заявил военнопленный, бывший офицер украинской полиции Роберт Погорелов.

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«ВИЧ-инфицированные, там с такими болячками, есть психиатрически нездоровые люди, когда у человека рот открыт и он начинает себя вести иногда, сказать неадекватно — это сказать ничего <...> Ему выдают оружие, ему выдают форму», — рассказал Погорелов.

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Он добавил, что психически нездоровым призывникам на общих основаниях выдавали оружие и отправляли в караулы, на охрану оружия, а также на боевые задачи, несмотря на в том числе явные проблемы.

В качестве примера он привел одного психически больного призывника, который на боевой позиции перепил алкоголя, а затем потерялся — все подразделение искало его и им запрещалось отдыхать, пока потерявшегося не найдут.

До этого экс-боевик «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) заявил, что ему больше нравится в российском плену, чем в ВСУ.

Ранее на СВО ликвидировали боевика «Азова» из сборной Украины по гребле.