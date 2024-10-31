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КНДР запустила баллистическую ракету

КНДР совершила запуск баллистической ракеты. Об этом сообщили начальники штабов Комитета вооруженных сил Республики Корея.

КНДР запустила баллистическую ракету
© РИА Новости / Илья Питалев
«Пуск баллистической ракеты был совершенным в направлении Японского моря», — заявили начальники штабов. Информацию сообщает агентство Yonhap.

КНДР сообщила об успешных испытаниях ракеты с гиперзвуковым боевым блоком

Ранее сообщалось об успешном испытании КНДР тактической баллистическую ракеты. Речь шла о ракете «Хвасон-11да-4,5». Уточнялось, что она способна преодолеть 500 километров и нести боеголовку весом до 4,5 тонны.