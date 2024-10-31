В Саратовской области объявили опасность атаки со стороны Украины

В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

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«От Министерства обороны поступила информация о возможной угрозе атаки БПЛА», — сообщил губернатор.

Он добавил, что в регионе все средства приведены в полную готовность, и призвал жителей сохранять спокойствие.

Саратовская область граничит с Волгоградской областью на юге, на западе — с Воронежской и Тамбовской, на севере — с Пензенской, Самарской и Ульяновской областями, на востоке — с Оренбургской областью. Расстояние от региона до Москвы составляет около тысячи километров.